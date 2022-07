STRASBOURG, CAPITALE MONDIALE DU LIVRE 2024

L’UNESCO a choisi Strasbourg pour être capitale mondiale du livre en 2024. La capitale alsacienne succédera à Guadalajara en 2022 et Accra en 2023. « Les villes désignées Capitale mondiale du livre par l’UNESCO, rappelle l’organisation, s’engagent à promouvoir le livre et la lecture pour tous les âges et tous les groupes de population, à l’intérieur et au-delà des frontières nationales, et à organiser un programme d’activités pour l’année. » « L’UNESCO et le Comité consultatif de la Capitale mondiale, explique l’UNESCO, du livre ont été impressionnés par l’accent mis par Strasbourg sur le livre comme moyen de relever les défis de la cohésion sociale et du changement climatique, avec des programmes comme "Lire pour la planète". La ville met en lumière le rôle du livre dans le partage des préoccupations environnementales et des savoirs scientifiques, tout en donnant la priorité aux jeunes en tant qu’acteurs du changement. » Pour la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, cette désignation « vient couronner l’engagement remarquable de toutes les forces culturelles, éducatives, sociales, qui ont su dessiner un nouveau futur dédié au débat d’idées, aux énergies créatives et aux enjeux écologiques en créant une programmation riche, qui comprend 25 cycles et 200 actions pour le livre et la lecture sous toutes ses formes. » Le programme de Strasbourg, qui a entrainé l’adhésion de l’UNESCO, est intitulé « Lire notre monde » et compte cinq axes : Strasbourg, ville carrefour d’idées et de débats ; Strasbourg, ville créative et poétique ; Strasbourg, ville refuge ; Strasbourg, ville émancipatrice et écologique ; Strasbourg, ville amie des enfants. Le projet strasbourgeois est marqué par une forte co-construction avec la société locale (éducation nationale, libraires, réseau associatif) et son inscription dans des développements de long terme.