GINGER ET FRED

Ginger et Fred ressort en DVD et blu-ray. C’est l’un des derniers films de Fellini. Le cinéaste a alors 65 ans, a beaucoup cultivé la nostalgie, et cette histoire ne demanderait qu’à retrouver ce registre. Mais il serait dangereux, ici, de se fier trop vite à cette logique. C’est qu’il s’agit moins, en la circonstance, de nostalgie que de refus des directions que prend la société, et qui ne plaisent (...)



Policultures



