PATRIMOINES IMMATERIELS

La dernière session du comité du patrimoine immatériel de l’UNESCO a inscrit sur sa liste 47 nouveaux biens, dont deux pour la France : la baguette de pain et la fête de l’ours. De la première, on a beaucoup entendu parler, et la ministre de la culture, avec es collègues de ministères économiques, a salué cette promotion d’un long communiqué de félicitations et de satisfaction. Et la fête de l’ours ? Silence complet de la ministre de la culture. Dans un cas, un produit commercial, représentatif de la France jusqu’à la caricature, et dont du reste la place serait peut-être plutôt sur la liste des biens menacés, tant sa qualité est inégale. Dans l’autre cas, une fête venue du fond des siècles, pratiquée dans trois villages des Pyrénées-Orientales et de l’Andorre, manifestation type de ce que l’UNESCO attend du patrimoine immatériel : des pratiques vivantes portées par des communautés locales, porteuses attentives d’une tradition. Là, pas de quoi faire mousser un gouvernement, juste une fête sans arrière-pensées à fort ancrage local. Cette France-là, manifestement, est loin des ministères, loin de la rue de Valois.

Philippe Pujas