LA VIE CRIMINELLE D’ARCHIBALD DE LA CRUZ

Un des films les plus notables de la période mexicaine de Luis Bunuel, La vie criminelle d’Archibald de la Cruz, (1955) vient d’être réédité en DVD et blu-ray C’est une bonne idée. Le film, pétillant d’humour noir, offre une jubilation inentamée. La psychanalyse de Luis Bunuel n’est pas celle d’Hitchcock. Elle est plus facétieuse, elle porte l’héritage du surréalisme et une irrépressible inclination (...)



