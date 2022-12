NOËL PAR

La Ligue des droits de l’homme a gagné devantle tribunal administratif : la Ville de Perpignan a été condamnée à retirer la crèche installée dans le patio de l’Hôtel de Ville. La LHD est contente : l’obscurantisme religieux a reculé devant la raison, la loi de 1905 sera respectée, chacun chez soi, les dévots religieux à l’église, les dévots laïques à la mairie. Fort bien. Mais, près de 120 ans après la loi de séparation, la LDH est-elle sûre de mener, à Noël, le bon combat ? Noël, certes héritière de fêtes antiques, est sans nul doute une fête chrétienne. C’est aujourd’hui encore la fête religieuse qui lui sert de substrat. Et quel est le message chrétien de Noël ? Paix, humilité, charité, supériorité des valeurs spirituelles sur les valeurs marchandes. Qu’est-ce que Noël est devenue ? Le triomphe de la marchandise, une sorte de resucée du Black Friday. On peut donc poser une question à la Ligue des droits de l’homme : quel est aujourd’hui le bon combat à mener à propos de Noël ? Une question voisine s’adresse aux quelque cinquante sénateurs de droite qui veulent préserver, avec les crèches, leur caractère culturel opposé au caractère cultuel ; à quoi bon un rite privé de toute substance ? Sur ce, joyeux Noël à toutes et tous ! Philippe Pujas