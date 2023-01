VAINE OBSTINATION A LONDRES

PAR

Donc, le Royaume-Uni, contrairement à ce qui avait été presque annoncé et cru, ne rendra pas les fresques du Parthénon à la Grèce. Sa ministre de la culture avance deux bonnes raisons : elles sont arrivées à Londres avec l’accord en bonne et due forme de l’Empire ottoman, et ce serait ouvrir une porte dangereuse vers d’autres restitutions. On pense notamment à la pierre de Rosette, objet égyptien qui tient sa valeur par un dévoilement de son sens par un Français, qui n’a rien à faire à Londres.

N’en déplaise au gouvernement britannique, c’est un combat d’arrière-garde qu’il mène. La pression mondiale est telle maintenant que le retour à Athènes des frises du Parthénon à Athènes, geste d’élémentaire justice, est inéluctable. Les collections sont inaliénables ? C’est vrai aussi pour les collections françaises, et la France tourne l’obstacle par des lois dérogatoires inévitables. L’Allemagne, dont le butin est grand comme celui de la France et du Royaume-Uni, s’est engagée elle aussi sur la voie des restitutions. Londres ne pourra pas rester longtemps dans son superbe et obstiné isolement.

Plus léger, maintenant. Roselyne Bachelot a été ministre de la culture. En tout cas, c’est ce qu’elle affirme dans un livre de souvenirs qu’elle vient de publier, et qui atteste donc d’une action longtemps passée inaperçue. Il est vrai qu’elle n’a pas eu le temps de s’engager rue de Valois tout ce qui lui tenait à cœur et aurait assis sa renommée, comme par exemple agir pour la démolition des églises du 19è siècle qu’elle juge, si on en croit de récentes déclarations publiques, laides et trop nombreuses. La voilà en tout cas maintenant investie dans sa carrière d’écrivaine, une qualité dont on ne peut douter : elle a été invitée aux « lundis des écrivains » des germanopratins « Deux magots ». Voilà donc où mène la rue de Valois : de l’autre côté du Pont des arts.

Philippe Pujas