MUSEE D’ORSAY 2023 : DE MANET/DEGAS A LOUIS JANMOT

C’est avec les pastels de sa collection que le Musée d’Orsay ouvrira sa programmation de l’année 2023. On pourra voir une centaine des pastels que possède le Musée, et notamment Degas, Manet, Cassatt, Redon, Millet. L’exposition rendra hommage à la subtilité de cette technique qui vaut aussi bien pour les portraits que pour les paysages, pour les scènes d’intérieur et l’intimité de la vie familiale que (...)



