Urgence climatique : changer la culture

La revue Nectart confirme la place originale qu’elle occupe dans le champ éditorial à la charnière de la posture militante et d’une volonté de valorisation des recherches et des expériences sur les politiques culturelles. La dernière livraison propose un riche dossier sur la nécessité de « verdir » les politiques culturelles. Eric Fourreau, dynamique directeur de la publication, responsable des Editions de l’Attribut, montre en s’appuyant sur des exemples concrets, comment les projets territorialisés peuvent permettre de combiner « slow création » et mobilisation du paradigme des droits culturels. Un entretien croisé avec Françoise Nyssen et Edwy Plenel permet de revenir sur l’expérience de la directrice des éditions Actes Sud rue de Valois, et d’évoquer avec le fondateur de Médiapart le danger qui guette le pluralisme culturel à l’heure d’une concentration accrue du monde de l’édition et des médias. D’autres articles examinent avec pertinence les logiques des GAFAN, le fonctionnement des algorithmes et le poids croissant des réseaux sociaux.

Nectart, hiver 2023, n°16, 162 pages, 19 €

Philippe Poirrier