ALGERIE ANNEE ZERO

En septembre 1962, dans la foulée de l’indépendance de l’Algérie acquise en juillet , Marceline Loridan et Jean-Pierre Sergent, qui ont aidé le FLN dans sa guerre de libération contre la France, débarquent à Alger avec l’enthousiasme (naïf ?) des militants. Ils filment ce qu’ils ont envie de voir, un peuple uni, heureux et confiant en son avenir. Ces images, choisies avec les yeux de l’amour, ont donné (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci !