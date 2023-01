BRAUNER ET BRANCUSI POUR TIMISOARA CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE

L’hommage à deux Roumains de France, Brancusi et Victor Brauner, va marquer le programme de « Timisoara capitale culturelle européenne » en cette année 2023. Ils vont en effet bénéficier l’un et l’autre d’une grande exposition. Par rapport à leur pays de naissance, ils ne sont pourtant pas dans la même situation. Brancusi bénéficie en Roumanie d’un immense prestige, Brauner y est ignoré. L’un est donc (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci !