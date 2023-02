PICASSO ET LA PREHISTOIRE

Picasso a une œuvre tellement foisonnante, tellement unique, qu’on peut chercher chez lui toutes les sources auxquelles il s’est abreuvé avec gourmandise et profit. La brève exposition du Musée de l’Homme explore ce qu’il doit à la Préhistoire. Il a un peu moins de vingt ans, à Barcelone, quand sont découvertes les fresques espagnoles d’Altamira. Il en a quarante et quelque et vit en France quand est (...)



Policultures



