LES FESTIVALS AIMENT LE SUD ET L’ETE

Près de 7300 festivals, avec une représentation plus forte qu’ailleurs dans les trois régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie : c’est le portrait que dresse l’ambitieuse cartographie des festivals en France en 2019 qu’ont réalisé France Festivals, Le Cepel (Centre d’études politiques et sociales) et le DEPS (Département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la culture). Une (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio