NICHES PAR

Ce 1er mars est le jour de l’année où France Télévision diffuse de la musique classique, en retransmettant les « Victoires de la musique classique ». Un jour par an, c’est mieux que rien, et il faut se mettre à la place des programmateurs des chaînes réticents devant un genre soupçonné d’être incapable de crever les plafonds d’audience. C’est que la musique dite classique, qu’elle soit ancienne ou contemporaine, n’a pas le vent en poupe, réduite à ce qu’il faut bien appeler une niche. Une niche dans laquelle elle est menacée d’asphyxie. Il y a là une profonde inquiétude dont se fait l’écho, avec tonicité, l’éditorial de sa dernière lettre que la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) a confié au chef d’orchestre Mathieu Herzog. Celui-y y relate ce qui l’a frappé à un récent colloque de la FEVIS : presque toutes les rapports étaient « alarmants sur l’état de la musique classique ». Que faire, se demande-t-il ? « Je ne vois, dit-il, qu’une solution, un rassemblement à l’échelle nationale pour pouvoir vraiment échanger sur la question afin de nous battre ensemble pour faire comprendre à tous, les pouvoirs publics mais aussi le public qui aime notre musique, les programmateurs qui ont tous besoin de nous que si nous ne créons pas une force commune nous allons disparaitre. » Le Président de la République est au Gabon, récent membre du Commonwealth en même temps que membre de la Francophonie, pour porter un « One forest summit ». A la veille de son départ, il avait fait un long discours sur l’Afrique, vantant les procédures faites pour encourager les entrepreneurs africains : Choose Africa, MEET Africa, Digital Africa. On l’a compris, comme le Président le dit lui-même, la Françafrique est bien finie, et les Africains francophones ont intérêt à se tourner vers la seule langue sérieuse, celle des affaires, l’anglo-américain… Ce qui ne nous empêchera pas de les inviter dans quelques mois à venir visiter à Villers-Cotterets e conservatoire de la langue français. Le français, une niche, lui aussi ? Philippe PUJAS