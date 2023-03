LES EVENTAILS D’HIROSHIGE

Le musée Guimet expose 90 estampes réalisées par Hiroshige pour des éventails. C’est une jolie plongée dans le Japon du début du 19è siècle, par l’un de ses artistes les plus emblématiques. Hiroshige et l’éventail, c’est une rencontre qui arrive à son heure. L’éventail plat est un objet traditionnel du pays. On dit qu’il a été ramené de Chine, et il a commencé à se répandre dans le pays à partir du 17è (...)



