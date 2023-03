Guerres de mémoires : essai sur la statueclastie

PAR

TILLIER Bertrand, La disgrâce des statues. Essai sur les conflits de mémoire, de la Révolution française à Black Lives Matter, Payot, 2022, 295 p. 21 Euros.

La couverture de cet essai, rédigé par l’historien du visuel Bertrand Tillier, traduit parfaitement la thématique choisie : la statue du roi des Belges Léopold II dégradée en juin 2020 en solidarité avec les manifestations qui ont suivi la mort de Georges Floyd, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter. Cette statue, inaugurée à Bruxelles en 1926, vise à glorifier un souverain bâtisseur et ardent colonisateur. Ce n’est qu’à partir de la fin de la décennie 2000 qu’elle devint la cible de militants anticolonialistes, antiesclavagistes et antiracistes. Le premier mérite de l’auteur est de nous rappeler que la destruction/mutilation de la statuaire publique n’est pas une pratique récente et qu’elle accompagne, depuis la Révolution française, les vicissitudes de l’Histoire : révolutions et changements de régime ; effondrements d’empires ; transitions démocratiques et différentes formes de conflictualités sociales et politiques. En douze chapitres thématiques, en multipliant les exemples mobilisés dans l’espace comme dans le temps, Bertrand Tillier nous fait comprendre les logiques politiques et les usages sociaux qui déterminent l’installation, mais aussi le rejet, sous des formes diverses, des statues dans l’espace public. La statuaire publique participe de la construction des histoires et des mémoires partisanes. Bertrand Tillier évoque aussi la postérité patrimoniale des statues rejetées. L’auteur suggère que la mise en musée peut être une solution qui permettrait de garantir la conservation, l’exposition et la médiatisation d’un patrimoine. Voici un bel essai d’histoire culturelle et sociale d’une actualité toujours brûlante.