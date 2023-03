CRIA CUERVOS, POUR SALUER SAURA

Le réalisateur espagnol Carlos Saura est mort au début du mois dernier. Pour beaucoup, il reste l’auteur d’un film, Cria cuervos, et on retient de ce film la chanson qui fit un tabac dans la France de 1976, Porque te vas.. . Une bonne occasion de remettre les choses en place se présente : Cria cuervos et onze films catalogués « Les années rebelles » vont ressortir en salle. C’est par Cria cuervos (...)



Policultures



