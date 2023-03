CRIA CUERVOS, POUR SALUER SAURA

Le réalisateur espagnol Carlos Saura est mort au début du mois dernier. Pour beaucoup, il reste l’auteur d’un film, Cria cuervos, et on retient de ce film la chanson qui fit un tabac dans la France de 1976, Porque te vas.. . Une bonne occasion de remettre les choses en place se présente : Cria cuervos et onze films catalogués « Les années rebelles » vont ressortir en salle.

C’est par Cria cuervos que s’ouvrira, le 15 mars, cette rétrospective. A sa sortie en 1976, le film fut un événement, salué par la critique et la profession. Il obtint entre autres le grand prix à Cannes (ex-aequo avec La marquise d’O, de Rohmer, la Palme d’or ayant été attribuée à Taxi Driver, de Scorcese). Le moment n’était pas n’importe lequel. Quand commence le tournage, Franco vit encore, et sa dictature reste impitoyable. Quand il sort, le dictateur est mort après une longue et grotesque agonie. De manière frappante, c’est une atmosphère de fin de régime, de régime pourrissant que montre le film. Cria cuervos est le film de ce moment-charnière.

Ana est une enfant. Sa mère est morte, elle a vu mourir son père dans les bras de sa maîtresse. Ana voit trop de choses, dans une vie qui respire mal. Elle a l’obsession de la mort, qu’elle a vue ou subie de trop près sans la comprendre. Et autour d’elle, à vrai dire, il n’y a pas grand-chose qui donne l’exemple d’une vie épanouie. Sa grand-mère est muette et en fauteuil roulant, la tante qui s’occupe d’elle et de ses deux sœurs est de bonne volonté mais elle a les rigidités de la société franquiste, la maison est triste et pleine de souvenirs encombrants. Ana se donne une vie entre réalité et rêve, entre morts et vivants. Carlos Saura fait d’elle un portrait saisissant, bien aidé par la jeune Ana Torrent, dont les grands yeux et l’air décidé percent l’écran. Ana Torrent, à neuf ans, avait déjà tourné dans deux excellents films espagnols, et était au début d’une belle carrière. Son visage dans Cria cuervos est inoubliable. L’autre visage du film est celui de Géraldine Chaplin, qui était dans la vie l’épouse de Carlos Saura, dans le double rôle de la mère et d’Ana adulte.

On a vu dans le film, à sa sortie, l’éloge funèbre d’une époque, d’une société dont s’imposent à l’image les uniformes d’officiers franquistes raides et dépassés. Et l’atmosphère morbide du film a un rapport naturel avec l’état de l’Espagne à l’heure de l’agonie du sinistre Caudillo. C’est là que Saura trouve les ressorts qui le poussent, et le poussent à faire un film largement allégorique. Il vaut mieux, donc, avoir ce cadre en tête pour apprécier Cria cuervos dans toutes ses dimensions. Mais en bon cinéaste, Carlos Saura assimile et dépasse l’allégorie pour faire du personnage d’Ana un portrait sensible et touchant, le portrait d’une enfant aux prises avec un monde si triste qu’il faut bien en inventer un autre pour vivre. Et en cela, l’histoire d’Ana pourrait être celle de beaucoup d’autres, confrontés à un univers hostile et incompréhensible. … Mais Carlos Saura lui a donné une puissance très au-dessus de la moyenne. Est-ce que, en 2023, cette histoire repoussera dans un arrière-plan lointain le moment historique exceptionnel que fut pour l’Espagne le moment du tournage, et dont l’écho fut si présent en 1976 ? Le personnage d’Ana est si fort, l’histoire si bien menée que ce n’est pas impossible.

Cria cuervos, ce sont les deux premiers mots d’un proverbe espagnol, « Cria cuervos y te sacaran los ojos », qui signifie « Nourris les corbeaux et ils te crèveront les yeux ». Les enfants de Franco ont inventé tant bien que mal une démocratie qui fut par moments exemplaire. On dit les corbeaux d’une grande intelligence. Si Ana en est un, elle symbolise les enfants qui, ayant grandi dans un climat délétère, ont trouvé à l’âge adulte liberté et sérénité. Le contraire de ce qu’un dictateur rêve de bâtir.