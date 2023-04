EDUCATION CULTURELLE

Enquête après enquête, les résultats sont les mêmes : les jeunes Français lisent peu. C’est donc le constat que dresse une fois de plus le baromètre IPSOS Cntre national du livre sur les Français et la lecture. La situation s’aggrave même. La pratique des 15 - 24 ans marque un recul de 14 points par rapport à 2019, dernière année de référence avant covid, et un jeune sur cinq déclare ne pas lire du tout. Pour l’ensemble des Français, le temps consacré à la lecture (41 minutes par jour) est écrasé par celui qu’ils passent devant les écrans (3h14 par jour pour y faire autre chose que lire des livres). Régine Hatchondo, présidente du CNL, évoque un "combat inégal entre les écrans et les livres". Il est clair en tout cas que les nombreuses manifestations pour inciter à lire (les nuits de la lecture, Partir en livres, etc.) n’ont pas d’effet significatif. Le traitement doit être plus profond, même si l’un n’empêche pas l’autre. Au même moment, émotion aussi du côté de l’éducation au cinéma : l’Etat renonce à un dispositif récent, le Fonds jeunes cinéphiles, destiné à aider les cinémas d’art et d’essai à mener des actions à destination des 15-25 ans. Ce fonds avait été créé en 2021, pour la plus grande satisfaction de l’AFCAE (Association des cinémas d’art et d’essai) qui l’avait promu. Il y a décidément beuacoup à faire, encore, pour l’éducation culturelle.